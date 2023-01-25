Посол России заявил, что ВС РФ уничтожат танки Abrams в случае их поставки Киеву

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Американские танки M1 Abrams, в случае их передачи Киеву, будут уничтожены российской армией точно так же, как и другие образцы натовской техники. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он пояснил, что американская администрация уже не единожды использовала прием публикации сведений в СМИ перед значимыми поставками вооружений и техники киевскому режиму. При этом анализ всей деятельности Вашингтона показывает, что США постоянно повышают «планку военного содействия своим марионеткам», особенно когда ВС РФ одерживают верх в конфликте, отметил Антонов.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», - заявил посол.

Он также добавил, что поставка танков стала бы очередной вопиющей провокацией в отношении России.

«Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», - подчеркнул Антонов.

Накануне в ряде СМИ появились публикации о намерении США передать Киеву порядка 30 танков M1 Abrams, в частности, для того, чтобы повлиять на Германию в вопросах поставок на Украину танков Leopard 2. Ожидается, что объявить о передаче Киеву американской бронетехники американский президент Джо Байден может уже 25 января.