Sky News Arabia: Байден готов передать Украине танки Abrams для давления на ФРГ

Сейчас немецкие власти отказывают от поставок из-за того, что не хотят действовать в одиночку.

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Американский президент Джо Байден готов вскоре передать Украине 10 таков Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не решается предоставить Киеву Leopard 2. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Сейчас ФРГ отказывается от поставок из-за того, что ни одна страна еще не направила в Киев столь тяжелых танков. По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, для страны важно, чтобы она не действовала в одиночку.

Чиновник из Пентагона заявил, что немцам нужно перестать упрямиться и передать Украине Leopard. По его словам, сейчас Киев нуждается в 500 танках.

Напомним, сейчас около сотни «Леопардов» готовы передать Киеву 12 стран в случае, если получат разрешение на это от правительства ФРГ. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что власти озвучат свое окончательное решение по танкам в ближайшее время.