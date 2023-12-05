Израильские силы начали штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия штурмует несколько городских зданий, разместив в них снайперские группы. Под осадой ряд больниц, в том числе и правительственная.

© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

Израильская армия приступила к штурму города Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израильские оккупационные силы при поддержке десятков военной техники штурмовали город Дженин на оккупированном Западном Берегу, они осадили ряд больниц после столкновений с бойцами сопротивления», - проинформировал телеканал.

Штурм нескольких зданий в Дженине и на окраине лагеря беженцев начался ночью. Его целью, как отметил корреспондент телеканала, стали несколько больниц, включая правительственную, а также лагерь.

Повсеместно происходят столкновения военнослужащих израильской армии и палестинцев. Налет на город совпал с полетом самолета-разведчика, в некоторых городских кварталах и в лагере беженцев началось отключение электроэнергии, добавил Al Jazeera.

При штурме используются тяжелые бульдозеры и порядка 50 единиц военной техники. Израильские снайперы заняли позиции в разных частях Дженина. Отмечается, что одновременно со штурмом Дженина израильские бойцы совершили рейды на Иерихон и города к северу и западу от Рамаллаха на Западном берегу.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в ходе штурма Израиль окружил больницу «Ибн Сина» на Западном берегу. Израильтяне арестовали двух медработников, приказав эвакуировать больницу. По предварительным данным, двое палестинцев погибли, еще трое получили ранения.

Через несколько дней в ходе рейда на Западном берегу Иордана ЦАХАЛ застрелил 17-летнего подростка. Телеканал Al Jazeera уточнял, что израильские колонны прошли через Дженин, Тубас и Хеврон. Проверкам подверглись лагеря беженцев Каландия и Балата, там произошла стычка с местным населением.