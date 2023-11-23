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Al Jazeera: 17-летний подросток застрелен в ходе рейда ЦАХАЛ на Западном берегу Иордана

Ирина Елагина
07:09 23.11.2023
По данным СМИ, подразделения Армии обороны Израиля проводят рейды по населенным пунктам на Западном берегу Иордана.
Al Jazeera: 17-летний подросток застрелен в ходе рейда ЦАХАЛ на Западном берегу Иордана
© Фото: idfofficial Telegram
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Несколько городов и лагерей беженцев на Западном берегу реки Иордан подверглись рейдам подразделений ЦАХАЛ, не обошлось без жертв. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации СМИ, израильские колонны прошли через Дженин, Тубас и Хеврон, проверкам подверглись лагеря беженцев Каландия и Балата - здесь произошла стычка с местным населением, был убит 17-летний юноша.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, в Балате был «застрелен израильскими силами 17-летний Изз ад-Дин Мустафа аль-Хафи». Еще один человек в этом лагере получил ранение.

Напомним, что накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Катар договорились о 4-дневном перемирии для выдачи первой группы из 50 израильских женщин и детей, оказавшихся в заложникам в секторе Газа, и освобождения порядка 150 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Режим прекращения огня распространяется на сектор Газа. 

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