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Al Jazeera: израильская армия окружила больницу «Ибн Сина» на Западном берегу

Владимир Рубанов
08:07 17.11.2023
Телеканал Al Mayadeen сообщает, что два человека убиты при штурме медцентра.
Al Jazeera: израильская армия окружила больницу «Ибн Сина» на Западном берегу
© Фото: Zhang Tianlang, XinHua, Global Look Press
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Израильские военные арестовали двух медработников и приказали эвакуировать больницу «Ибн Сина» в ходе рейда в Дженине на Западном берегу реки Иордан, сообщает Al Jazeera.

В то же время по предварительным данным ливанского телеканала Al Mayadeen, двое палестинцев погибли, еще трое получили ранения в результате штурма больницы силами ЦАХАЛ. Уточняется, что солдаты штурмуют отделение неотложной помощи.

Сообщается, что Армия обороны Израиля окружила больницу со всех сторон. Военные обыскали машины скорой помощи и потребовали через громкоговорители эвакуировать больницу. Медработникам приказали покинуть медицинское учреждение с поднятыми руками, их обыскали во дворе больницы.

Ранее ночью израильские силы арестовали по меньшей мере семь человек в городе и лагере беженцев Дженин, а также снесли улицы в этом районе, сообщило палестинское агентство WAFA.

Корреспондент телеканала Al Jazeera сообщила, что утром в пятницу рейд на больницу продолжается и вокруг больничного комплекса находятся десятки израильских бронемашин. Ранее сообщалось, что в Дженин вошли около 80 израильских военных машин.

Рейд на Дженин проводится после атаки на КПП в Иерусалиме, которая произошла накануне. В результате как минимум семь человек пострадали, нападавшие были уничтожены. Ответственность за атаку взяло на себя боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС на Западном берегу.

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