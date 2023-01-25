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В Центральном архиве МО рассказали о несбывшихся планах осаждавших Воронеж фашистов

Валентин Гвоздев
23:51 25.01.2023
К 80-летию освобождения Воронежа Центральный архив МО рассекретил целый ряд документов, карт, схем и фотоснимков, свидетельствующих о героизме защитников города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Восемьдесят лет назад Воронеж был освобожден от гитлеровских захватчиков. Битва за город, продолжавшаяся семь месяцев, стала одной из важнейших в истории Великой Отечественной войны. На взятие этого стратегического рубежа вермахт делал большие ставки, но мужество и стойкость наших бойцов сорвали планы немецкого командования. К годовщине освобождения Воронежа Минобороны рассекретило архивные документы о тех тяжелейших боях и запустило новый мультимедийный раздел.

В эти январские дни, тысячи горожан приходят к воинским мемориалам, чтобы почтить память советских солдат, погибших в битве на Дону. В первых рядах свидетели тех роковых событий, в Воронеже их осталось всего семеро. Для Митрофана Федоровича Москалева война началась 13-го июня 42-го года

«Мы выступали перед детьми, которые хорошо закончили школу, давали концерт. Они сидели на скамейках, человек 600 только детей. Где-то в половине седьмого мы услышали звук самолета. Он сбросил бомбу. Мы где-то до часу ночи грузили раненных, а погибших отвозили в морг», - вспомнил защитник Воронежа Митрофан Москалев.

Всего в этот день в городе от фашистского авианалета погибли 103 ребенка. Так для Верхнего Дона начиналась битва за Воронеж, которая по своему накалу и значению не уступала боям за Сталинград. Упорство наших бойцов не позволило немецко-фашистским захватчикам одержать победу на Волге. В ходе боев Воронеж был практически полностью разрушен, но так и не покорился врагу.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На фотографиях 80-тилетней давности - Воронеж, спустя 212 дней героической обороны. К годовщине освобождения города Центральный архив Министерства обороны снимает гриф «секретно» с документов. Помимо редких архивных фотографий с воздуха, на которых можно оценить масштабы разрушений, в общий доступ попали и документы, доказывающие военные преступления нацистов.

«Ни одного населенного пункта не было, который не испытал бы эти зверства, насилие и грабеж», - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива МО Виктория Каяева.

В Воронежской области фашистские захватчики создали несколько десятков концлагерей, как для военнопленных, так и для мирного населения. Тысячи людей нацисты сгоняли на принудительные работы по строительству железной дороги «Ростов - Берлин». По приблизительным оценкам историков, на строительстве этой дороги, 32 километра которой было проложено всего за три месяца, погибло порядка 40 тысяч человек.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Михаил Сегодин в поисковом движении более двадцати лет. Последние три года вместе с единомышленниками ищет останки павших солдат на маршруте Острогожск-Енакиево, где и проходила немецкая секретная дорога. После изучения архивных документов и аэрофотоснимков поисковикам уже удалось обнаружить несколько массовых захоронений. С этого года начнется масштабная работа по подъему останков и их перезахоронению.

«Данные лагеря, на данный момент мы нашли 12 лагерей, они находятся на протяжении порядка 40 км от Енакиево до Гнилого, все эти лагеря были созданы для того чтобы создать секретную железную дорогу», - объяснил Сегодин.

Тысячи жизней унесло строительство железной дороги, прозванной в народе «Берлинкой», которую ударными темпами возводили пленные советские солдаты и офицеры. Однако, воспользоваться ей гитлеровцы так и не сумели. С окончанием строительных работ началась Воронежско-Касторненская наступательная операция. Ключевой точкой в битве за Воронеж стал Чижовский плацдарм - небольшой клочок земли, названный по имени близлежащего пригородного поселка. Это место выгодно отличалось в стратегическом плане, как для обороны, так и для развития дальнейшего наступления.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Чижовский плацдарм был захвачен советскими войсками еще в августе 42-го, и до освобождения города бои за Чижовку не прекращались ни днем, ни ночью. Мосты через Воронеж были уничтожены. Пополнение и боеприпасы под обстрелами доставляли по уцелевшим опорам железнодорожного моста. Для переброски на правый берег тяжелой техники наши войска соорудили подводную переправу. По ночам наши бойцы насыпали ее из обломков бетона и кирпича.

«Фашисты были в шоке, у них под носом сооружена переправа. Но до освобождения города было еще много суток. Бои шли с переменным успехом. С сентября по октябрь склон заполнялся техникой и личным составом для освобождения, что и произошло 25 января 1943 года», - рассказал администратор Мемориального комплекса «Чижовский Плацдарм» Александр Чижов.

Всего за сутки от немецко-фашистских захватчиков были полностью освобождены все районы города. Враг потерял до 11 дивизий, все тяжелое вооружение и техника были уничтожены. Битва за Воронеж - без сомнения, крупный успех наших войск, создавший условия и предпосылки для победы в Сталинградской битве.

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