В Центральном архиве МО рассказали о несбывшихся планах осаждавших Воронеж фашистов

В эти январские дни, тысячи горожан приходят к воинским мемориалам, чтобы почтить память советских солдат, погибших в битве на Дону. В первых рядах свидетели тех роковых событий, в Воронеже их осталось всего семеро. Для Митрофана Федоровича Москалева война началась 13-го июня 42-го года
«Мы выступали перед детьми, которые хорошо закончили школу, давали концерт. Они сидели на скамейках, человек 600 только детей. Где-то в половине седьмого мы услышали звук самолета. Он сбросил бомбу. Мы где-то до часу ночи грузили раненных, а погибших отвозили в морг», - вспомнил защитник Воронежа Митрофан Москалев.
Всего в этот день в городе от фашистского авианалета погибли 103 ребенка. Так для Верхнего Дона начиналась битва за Воронеж, которая по своему накалу и значению не уступала боям за Сталинград. Упорство наших бойцов не позволило немецко-фашистским захватчикам одержать победу на Волге. В ходе боев Воронеж был практически полностью разрушен, но так и не покорился врагу.
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