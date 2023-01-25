В ЦА МО РФ заявили, что сопротивление в Воронеже помогло победить в Сталинграде
Оборона Воронежа является важнейшим сражением Великой Отечественной войны. Бои за этот город оттянули от Сталинграда значительную часть немецких войск, рассказала «Звезде» главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.
«Именно благодаря боевым действиям в районе Воронежа немецкие силы были оттянуты от боевых действ в Сталинграде. Благодаря усилиям Воронежского фронта Сталинград выстоял, потому что Воронеж принял на себя удар в том числе. И безусловно Ставка рассматривала бои за Воронеж и Сталинград, как нечто равносильное и равнозначное», - объяснила она.
Ранее сообщалось, что в обновленной программе по истории России для вузов появится раздел, посвященный геноциду народов СССР во времена Великой Отечественной войны.