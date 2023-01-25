В ЦА МО РФ заявили, что сопротивление в Воронеже помогло победить в Сталинграде

Как заявила главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО РФ Виктория Каяева, битва за Воронеж создала условия для победы советских войск под Сталинградом.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Оборона Воронежа является важнейшим сражением Великой Отечественной войны. Бои за этот город оттянули от Сталинграда значительную часть немецких войск, рассказала «Звезде» главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

«Именно благодаря боевым действиям в районе Воронежа немецкие силы были оттянуты от боевых действ в Сталинграде. Благодаря усилиям Воронежского фронта Сталинград выстоял, потому что Воронеж принял на себя удар в том числе. И безусловно Ставка рассматривала бои за Воронеж и Сталинград, как нечто равносильное и равнозначное», - объяснила она.

Ранее сообщалось, что в обновленной программе по истории России для вузов появится раздел, посвященный геноциду народов СССР во времена Великой Отечественной войны.