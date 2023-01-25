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В Киеве снесут памятник Чкалову

Ян Брацкий
23:20 25.01.2023
Также советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец обратился в министерство культуры с требованием демонтировать монумент генералу Николаю Ватутину.
В Киеве снесут памятник Чкалову
© Фото: Владимир Гребнев, РИА Новости
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В Киеве демонтируют памятник легендарному советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом заявил советник мэра украинской столицы Дмитрий Белоцерковец. Кроме того, обсуждается снос памятника советскому генералу Николаю Ватутину.

«В Киеве будет демонтирован памятник Чкалову. Но в то же время профильная экспертная комиссия при Минкульте делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину», - цитирует РИА Новости заявление Белоцерковца.

Советник киевского градоначальника уже обратился к министру культуры Украины Александру Ткаченко с просьбой содействовать сносу монументов.

Официальный Киев воюет с памятниками советской эпохи, переименовывает улицы и населенные пункты с 2015 года, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. Он предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР. Ранее стало известно о переименовании ряда улиц в городе Первомайский Харьковской области. Свои названия сменили улицы Пушкина, Ломоносова, Тургенева, Мичурина, Комарова и Гагарина. Мэр города Николай Бакшеев пообещал переименовать и сам город.

Не отстают и власти Одессы, где не так давно демонтировали памятники знаменитому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Коммунальщики спешно действовали под покровом ночи.

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