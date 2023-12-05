InfoBRICS: Запад готовится к неизбежному поражению Украины

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Peter Druk XinHua Globallookpress

Авторы публикаций зарубежных СМИ, среди которых выделяется фундаментальное расследование американской Washington post, констатируют, что финансирование на миллиарды долларов и поставки вооружения оказались не эффективны.

В основе материала Washington post, как утверждается, интервью с тремя десятками военных и чиновников из США, Европы и Украины. Главная цель расследования - выяснить, почему захлебнулось украинское контрнаступление, и установить виновного в неудачах украинских вооруженных формирований на поле боя. На изучение деталей и аналитику журналисты явно потратили не один день.

«Задача Washington post в какой - то степени делать сливы от, прежде всего, спецслужб, которые влияют на общественное мнение. Запад говорит, что обеспечивал всем необходимым Украину, но генералы украинские не выполнили рекомендации», - рассказал военный эксперт Александр Перенджиев.

Washington post пишет, что подготовку контранаступления ВСУ от начала до конца курировал Пентагон. Возможный сценарий развития событий восемь раз моделировали на настольных картах и компьютерных моделях. Зеленский обещал небывалый успех. Вот только в части стратегии, как выяснили авторы публикации, позиции американских советников и украинских генералов кардинально расходились даже на этапе планирования. Например, штаты предлагали главкому Залужному перейти в наступление не в начале июня, а в середине апреля. Главком идею отверг, в очередной сославшись на нехватку оружия и боеприпасов.

«Американская система глобального управления не подразумевает, чтобы кто- то мог оказывать сопротивление США. Россия противостоит, противостоит успешно. Она начинает побеждать. Американцы не могут быть виновны, потому что это Богом избранная нация. Это их основная психология, то, что делало их великими, как они считают, и во всем объявят виновными именно украинцев», - добавил член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

Журналисты Washington post отмечают: чтобы совершить прорыв к Азовскому морю американцы делали ставку на удар ВСУ всеми силами на одном южном направлении. Но главком Залужный поступил по-своему. Украинская армия атаковала наши позиции на трех участках по всей линии фронта.

О неизбежном поражении ВСУ пишет и газета InfoBRICS. Издание Business Insider рассказывает о падении морального духа украинских военных, а журналисты Financial Times сообщают, что лидеры стран Евросоюза до сих по не могут решить вопрос об отправке Украине обещанных 50 миллиардов евро.

В том числе из-за позиции Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан выступает против финансирования Киева. Мнение Будапешта разделяет премьер Словакии Роберт Фицо и лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс, недавно победившей на парламентских выборах.

Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире украинского телеканала ICTV уже поспешил заявить, что альянс все равно будет снабжать Украину оружием без оглядки на демарш этих стран.

Обещает нарастить объемы производства артиллерийских снарядов для ВСУ и Хельсинки. В Министерстве обороны Финляндии уже заявили, что это своебразный рождественский подарок для Киева. А вот в Конгрессе США все еще согласовывают пакет военной помощи Украине на сумму в более чем 60 миллиардов долларов. Белый дом накануне уже предупреждал Капитолий, что деньги для Киева до конца года закончатся. Конрессменов торопит и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

С начала летнего контрнаступления киевские формирования потеряли 125 тысяч человек и десятки западных образцов военной техники. В Пентагоне, как следует из публикации Washington post, уверены - виноваты в неудаче именно украинские генералы и лично Залужный.