ХАМАС не намерено отпускать оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе

В ХАМАС добавили, что ответственность за жизнь заложников лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

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ХАМАС не будет отпускать израильских заложников, пока ЦАХАЛ не прекратит боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на члена политбюро движения Усама Хамдана.

«Никаких переговоров или обмена [пленными] не будет пока израильское нападение не закончится», - приводит телеканал слова Хамдана.

Усама Хамдан добавил, что лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «несет ответственность» за жизни израильских пленников в секторе Газа. Представитель движения добавил, что цели ЦАХАЛ в анклаве недостижимы.

Ранее в ХАМАС сообщили об освобождении всех женщин и детей, которые были в заложниках. В тот же день Израиль объявил о возобновлении боевых действий в полную силу в секторе Газа.