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В ХАМАС заявили, что освободили всех женщин и детей из числа заложников

Владимир Рубанов
21:07 02.12.2023
Ранее Израиль обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей, которые предусматривали освобождение из сектора Газа всех женщин и детей.
В ХАМАС заявили, что освободили всех женщин и детей из числа заложников
© Фото: Yasser Qudih XinHua Globallook Press
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Замглавы политбюро ХАМАС заявил, что они освободили всех женщин и детей, которые были заложниками движения в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Остальные заключенные в секторе Газа - это солдаты и гражданские лица, служившие в оккупационной армии», - цитирует 360 заместителя главы политического бюро группировки Салеха аль-Арури.

Ранее Армия обороны Израиля возобновила операцию на территории сектора Газа. Гуманитарное перемирие продолжалось 7 дней. За это время ХАМАС освободил 84 израильских женщин и детей, а также 24 иностранных гражданина.

В последние дни переговоры о продолжении перемирия шли с трудом. В палестинском радикальном движении ссылались на то, что не все заложники находятся в руках ХАМАС, и для обмена их нужно найти и забрать у других группировок.

В итоге Израиль обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей, которые предусматривали освобождение из сектора Газа всех женщин и детей.

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