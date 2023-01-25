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Немецкие танки на украинской земле: к чему приведет передача бронетехники США и ЕС Киеву

Константин Коковешников
21:31 25.01.2023
О намерении поставить грозное оружие заявили уже несколько стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Philipp Schulze dpa Globallookpress
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Германия сдалась под напором США и практически одновременно с ними заявила о передаче Украине танков. Но если в Вашингтоне процесс может затянуться на месяцы и годы, то в ФРГ планируют  предоставить Киеву первые 14 машин в течение трех-четырех месяцев. Всего рассчитывают сформировать два батальона Leopard 2.

Рискуя навлечь на себя гнев Москвы и оставить неизгладимый след в двусторонних отношениях, Берлин подчеркивает, что действует не один. Вместе с ним о передаче танков Украине заявили Норвегия, Швеция, Португалия и Испания.

При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна искупить вину за экономические связи с Россией и передать Киеву сразу 100 танков. А бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от ЕС и США пойти еще дальше и предоставить самолеты пятого поколения F-35.

Скептически к передаче танков относится полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, они чувствуют, что это пропащее дело. Украинцы неминуемо двигаются в сторону поражения, и они пытаются понять, как можно продлить эти страдания, как затянуть боевые действия», - сказал он.

Придать больший вес решению Германию, вероятно, призвано то, что она поставит одну из новейших модификаций «Леопарда», которую отличает удлиненное 120-мм орудие, улучшенная броня и камеры заднего вида. Однако и за это раскритиковали канцлера Олафа Шольца.

«Особенностью поставок является то, что Германия поставляет, не выкупив у индустрии, а именно из запасов Бундесвера. А, как мы знаем, Бундесвер сам страдает от технической недооснащенности», - сказал депутат Бундестага  Евгений Шмидт.

Предыдущие версии Leopard 2 уже участвовали, например, во время борьбы с ИГИЛ* на севере Сирии. Однако тогда они не смогли выдержать ударов противотанковых ракет и даже самодельной взрывчатки.

Напомним, в среду вечером американский президент Джо Байден заявил, что США передадут Украине 31 танк Abrams. По его словам, из этих боевых машин будет сформирован отдельный батальон.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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