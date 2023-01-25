В стране и мире Норвегия отправит танки Украине Семен Лавров Таким образом Королевство намерено поддержать Укрвину в оборонительном бою. © Фото: cko imageBROKER.com, Globallookpress Читайте нас на: Норвегия направит танки на Украину. Об этом сообщил министр обороны Королевства Бьорн Арильд Грам в эфире программы Dagsnytt 18. «Сейчас танки очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия не должна остаться в стороне», - цитирует его NRK. Количество при этом не уточняется. По словам Грама, отправка танков необходима, чтобы поддержать украинцев в оборонительном бою. Ранее об отправке 31 танка Abrams, которые составят отдельный батальон, на Украину заявил президент США Джо Байден. Он также заявил, что Киев готовится к контрнаступлению весной. Всего, по данным ABC, страны Запада отправят в зону боевых действий около 100 танков различных моделей. Экспертное мнение и аналитика