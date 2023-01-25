В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Норвегия отправит танки Украине

Семен Лавров
21:00 25.01.2023
Таким образом Королевство намерено поддержать Укрвину в оборонительном бою.
Норвегия отправит танки Украине
© Фото: cko imageBROKER.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Норвегия направит танки на Украину. Об этом сообщил министр обороны Королевства Бьорн Арильд Грам в эфире программы Dagsnytt 18.

«Сейчас танки очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия не должна остаться в стороне», - цитирует его NRK.

Количество при этом не уточняется.

По словам Грама, отправка танков необходима, чтобы поддержать украинцев в оборонительном бою.

Ранее об отправке 31 танка Abrams, которые составят отдельный батальон, на Украину заявил президент США Джо Байден. Он также заявил, что Киев готовится к контрнаступлению весной. Всего, по данным ABC, страны Запада отправят в зону боевых действий около 100 танков различных моделей.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.