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Казань лишили права на проведение матча Суперкубка УЕФА

Сергей Лебедев
19:49 25.01.2023
Игра пройдет 16 августа на стадионе имени Георгиоса Караискакиса.
Казань лишили права на проведение матча Суперкубка УЕФА
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Союз европейских футбольных ассоциаций отозвал у Российской Федерации право на проведение игры за Суперкубок УЕФА, которая должна была пройти 16 августа этого года в Казани. Сообщение об этом появилось в среду на сайте ассоциации.

Теперь встреча состоится в Греции. Она пройдет на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Афинах. Дата игры оставлена прежняя.

Напомним, в начале прошлого года ФИФА и УЕФА совместно приняли решение об отстранении российских команд от участия в международных турнирах. Из-за чего Российская сборная не смогла участвовать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Осенью ее не допустили до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2024. 

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций и Российский футбольный союз планируют рассмотреть возможности отмены санкций с российских футбольных клубов и сборных, чтобы допустить команды на турниры международного уровня.

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