Шольц заявил, что НАТО ни сейчас, ни в будущем не будет вводить бесполетную зону на Украине
Также Шольц подчеркнул, что Германия не будет посылать на Украине ни наземных войск, ни боевых самолетов.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет вводить бесполетную зону на Украине. Он сделал это, выступая в германском парламенте.
Шольц сказал это, отвечая на вопрос одного из членов бундестага, выразившего сомнения в том, не отправит ли Германия на Украину свои самолеты.
Шольц заверил его, что позиция насчет самолетов, наземных войск и бесполетной зоны была высказана в самом начале конфликта, и в этом подходе ничего не изменилось.
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что на Украину будет отправлено 14 танков Leopard. При этом в посольстве России в этой стране такую отправку назвали крайне опасным шагом.