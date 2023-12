В стране и мире Политолог Батурин заявил о подготовке Зеленского к переговорам Владимир Рубанов Запад оказывает на Зеленского давление, но пока работать с ним сложно, потому что его политическая ставка - это продолжение боевых действий, заявил эксперт. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ, поскольку Запад склоняет его к принятию неизбежного и к выходу на переговоры с Россией. Об этом заявил радио Sputnik политолог Денис Батурин. Он указал на то, что в ходе первого саммита Украина - НАТО в программу сотрудничества сторон на 2024 год не вошли поставки летального оружия. Нет ясности и с перспективами вступления Украины в североатлантический альянс, что не так давно признал и сам Зеленский. Запад ставит перед Зеленским задачу подготовить украинское общество к переговорам с Россией, считает политолог. «Украина, которая неслась к "перемоге" на всех порах, поставлена перед новой задачей: уйти в режим выхода на переговоры. Но это как паровоз, который со всего размаха вносится в стену», - сказал Батурин. Запад оказывает на Зеленского давление, но пока работать с ним сложно, потому что его политическая ставка - это продолжение боевых действий, заявил политолог. Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что украинское контрнаступление не привело к ожидаемым прорывам, несмотря на многомиллиардную помощь западных стран. По его словам, Украина не получила всего нужного ей оружия, а размеры ВСУ не позволяют быстро наступать. Экспертное мнение и аналитика