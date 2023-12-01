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Политолог Батурин заявил о подготовке Зеленского к переговорам

Владимир Рубанов
18:04 01.12.2023
Запад оказывает на Зеленского давление, но пока работать с ним сложно, потому что его политическая ставка - это продолжение боевых действий, заявил эксперт.
Политолог Батурин заявил о подготовке Зеленского к переговорам
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ, поскольку Запад склоняет его к принятию неизбежного и к выходу на переговоры с Россией. Об этом заявил радио Sputnik политолог Денис Батурин.

Он указал на то, что в ходе первого саммита Украина - НАТО в программу сотрудничества сторон на 2024 год не вошли поставки летального оружия. Нет ясности и с перспективами вступления Украины в североатлантический альянс, что не так давно признал и сам Зеленский.

Запад ставит перед Зеленским задачу подготовить украинское общество к переговорам с Россией, считает политолог.

«Украина, которая неслась к "перемоге" на всех порах, поставлена перед новой задачей: уйти в режим выхода на переговоры. Но это как паровоз, который со всего размаха вносится в стену», - сказал Батурин.

Запад оказывает на Зеленского давление, но пока работать с ним сложно, потому что его политическая ставка - это продолжение боевых действий, заявил политолог.

Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что украинское контрнаступление не привело к ожидаемым прорывам, несмотря на многомиллиардную помощь западных стран. По его словам, Украина не получила всего нужного ей оружия, а размеры ВСУ не позволяют быстро наступать.

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