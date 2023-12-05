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Собянин сообщил об увеличении пенсий для москвичей до 24,5 тысячи рублей

Алина Луговая
16:12 05.12.2023
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минимальные пенсии москвичей увеличатся до 24,5 тысячи рублей уже с 1 января.
Собянин сообщил об увеличении пенсий для москвичей до 24,5 тысячи рублей
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Москвичам проиндексируют пенсии и социальные выплаты с 1 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц с 1 января 2024 года», - говорится в сообщении в Telegram-канале Собянина.

Кроме того, индексация также коснется единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приемным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и другим льготным категориям горожан.

Напомним, индексация пенсий и выплат на 5% для жителей столицы в 2024-2026 годах заложили в бюджет, принятый в ноябре. Согласно документу, в общей сумме на социальную поддержку москвичей будет выделено 619,5 миллиарда рублей.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении в следующем году пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. Глава Министерства финансов России Антон Силуанов также назвал основные причины, почему пенсионеры не идут работать

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