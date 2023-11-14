В России страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%

Увеличение выплат коснется более 32 миллионов граждан.

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Государственная дума Российской Федерации во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении в следующем году пенсий неработающим пенсионерам. Предполагается, что вырастут выплаты на 7,5%.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 млн граждан», - отметил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Он добавил, что необходимые средства уже заложены в проекте бюджета. Дополнительные расходы на повышение пенсий составят около 234 миллиардов рублей.