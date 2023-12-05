В Пентагоне заявили о 15 выпущенных ракетах по базе США в Сирии

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В Сирии по американской военной базе выпустили 15 ракет из Ирака. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Сообщается, что базу в городе Румейлан атаковали 3 декабря. По ней выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра. В результате удара никто не пострадал, повреждений оборудования нет.

Вместе с тем указывается, что место пуска ракет обнаружено. Сведения о нем переданы силам безопасности Ирака.

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские военные базы стали чаще подвергаться обстрелам. Так, 23 октября беспилотники атаковали две американские базы в Сирии. Она расположена на востоке страны, в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. После удара наблюдались несколько сильных взрывов на территории базы.

Тридцатого октября иракские шииты обстреляли базу США в сирийском Дейр-эз-Зор. Она располагается вблизи месторождения природного газа Конико. По базе нанесли удар из РСЗО, затем на территории прогремело несколько сильных взрывов, в воздух поднимались густые клубы дыма.

Девятого ноября шиитское движение выпустило 15 ракет по базе США на востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Ответственность за удар на себя взяло «Исламское сопротивление Ирака».