Иракские шииты обстреляли базу США в Сирии

Отряды иракских шиитов атаковали военную базу США у месторождения газа в Сирии.

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Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенная вблизи от месторождения природного газа Конико, сегодня подверглась обстрелу из РСЗО. По информации телеканала Al Mayadeen, ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».

Отряды иракских шиитов атаковали военную базу США у месторождения газа в Сирии. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что американских военных обстреляли из реактивных систем залпового огня. На территории базы прогремело несколько сильных взрывов, с места падения снарядов поднялись густые клубы дыма.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в составе которого иракские шииты боролись против ИГИЛ* (ИГ, запрещена в РФ).

В минувший понедельник командование армии США усилило эту базу живой силой и военной техникой из соседнего Ирака. Сейчас в Сирии находится около 900 американских военных.

За последние 2 недели военнослужащие армии США в Сирии были атакованы беспилотниками 19 раз. Точное число минометных обстрелов сотрудники Пентагона не называют.

Ранее представитель «Исламского сопротивления Ирака» Джаафар аль-Хусейни объявил, что отряды моджахедов направили свои удары по американским базам, чтобы оказать поддержку своим палестинским братьям.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.