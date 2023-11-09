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Шииты выпустили 15 ракет по базе США на востоке Сирии

Никита Черненко
05:48 09.11.2023
Ответственность за атаку на себя взяло движение «Исламское сопротивление Ирака».
Шииты выпустили 15 ракет по базе США на востоке Сирии
© Фото: Joshua Conti Us Space Globallookpress
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База США, находящаяся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что по базе было выпущено не менее 15 ракет. Ответственность за нападение на себя взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Подробности о последствиях атаки не приводятся.

Ранее Al Mayadeen сообщало о боевых столкновениях армии Сирии против войск США на востоке от населенного пункта Дейр-эз-Зор на берегу Евфрата. Сообщается об использовании тяжелой артиллерии и ракет в боевом столкновении.

Также «Исламское сопротивление Ирака» недавно атаковало другую военную базу США в регионе, используя РСЗО для нападения. Под атаку попала база в провинции Дейр-эз-Зор, расположенная вблизи месторождения газа Конико.

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