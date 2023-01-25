В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дипломат Гаврилов заявил, что РФ готова к жесткому ответу, если Украине поставят оружие для ударов в глубине России

Тимур Шерзад
16:07 25.01.2023
Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов подчеркнул, что в случае применения Россией жестких мер Запад потом не сможет сказать, что его не предупреждали.
Дипломат Гаврилов заявил, что РФ готова к жесткому ответу, если Украине поставят оружие для ударов в глубине России
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким ответным действиям, если Запад поставит Украине оружие для ударов по целям в глубине России. 

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», - заявил он, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранее в российском посольстве в Германии назвали крайне опасным решение ФРГ поставить Киеву танки Leopard 2. Оно переводит конфликт на новый уровень противостояния. 

До этого в бундестаге заявили, что ситуация с поставками Leopard Киеву похожа на «подковерный торг».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:29 В стране и мире
Видео
В Махачкале объявили план «Перехват» из-за стрелявшего из дробовика мужчины
16:12 В стране и мире
Шольц заявил, что НАТО ни сейчас, ни в будущем не будет вводить бесполетную зону на Украине
16:07 В стране и мире
Дипломат Гаврилов заявил, что РФ готова к жесткому ответу, если Украине поставят оружие для ударов в глубине России
15:51 В стране и мире
Фигурантку дела о мошенничестве Ракову трудоустроили в АСИ
15:23 В стране и мире
Видео
Студент - участник СВО из ЛНР поблагодарил Путина за демобилизацию студентов республики
Популярное
Песков заявил о правильном компьютерном оборудовании Путина
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.