Дипломат Гаврилов заявил, что РФ готова к жесткому ответу, если Украине поставят оружие для ударов в глубине России

Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов подчеркнул, что в случае применения Россией жестких мер Запад потом не сможет сказать, что его не предупреждали.

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким ответным действиям, если Запад поставит Украине оружие для ударов по целям в глубине России.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», - заявил он, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранее в российском посольстве в Германии назвали крайне опасным решение ФРГ поставить Киеву танки Leopard 2. Оно переводит конфликт на новый уровень противостояния.

До этого в бундестаге заявили, что ситуация с поставками Leopard Киеву похожа на «подковерный торг».