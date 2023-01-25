В МО РФ сообщили об уничтожении трех САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ за сутки
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении трех украинских самоходок германского производства Panzerhaubitze 2000, двух на Купянском направлении и одной на Краснолиманском.
Он озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Купянском направлении в живой силе. По словам Конашенкова, противник потерял более 90 своих бойцов. Также в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое и Новоселовское пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВФУ.
«Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000», - сказал он.
Представитель российского оборонного ведомства рассказал о ситуации и на других направлениях: Краснолиманском, Донецком, Запорожском и Херсонском. Так, на Краснолиманском направлении отличилась группировка войск «Центр». Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинской десантно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах Стельмаховки, Серебрянки и Ямполовки. Уничтожено более 20 украинских боевиков