Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, две самоходные гаубицы уничтожены на Купянском направлении, а еще одна - на Краснолиманском.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении трех украинских самоходок германского производства Panzerhaubitze 2000, двух на Купянском направлении и одной на Краснолиманском.

Он озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Купянском направлении в живой силе. По словам Конашенкова, противник потерял более 90 своих бойцов. Также в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое и Новоселовское пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВФУ.

«Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о ситуации и на других направлениях: Краснолиманском, Донецком, Запорожском и Херсонском. Так, на Краснолиманском направлении отличилась группировка войск «Центр». Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинской десантно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах Стельмаховки, Серебрянки и Ямполовки. Уничтожено более 20 украинских боевиков