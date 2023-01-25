Армия Армия спецоперация ТЕГИ

В Минобороны России заявили о сбитом украинском истребителе Су-27 в небе ДНР

14:58 25.01.2023
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский самолет был сбит в районе города Славянск российской истребительной авиацией.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об уничтожении вражеского истребителя Су-27.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Проявили себя и российские средства ПВО. В районе Новодаровки в Запорожской области они сбили вражеский вертолет Ми-8. Кроме этого, зенитчики уничтожили четыре украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка в ДНР. 

Еще зенитчики перехватили четыре украинсикх реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка в Запорожской области. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневое поражение было нанесено 79 артиллерийским подразделениям украинских боевиков, а также другим войскам противника в 124 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 377 самолетов, 204 вертолетов, 2 948 беспилотников, 402 ЗРК, 7 627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин РСЗО, 3 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 171 единицы специальной военной автотехники. 

Также Конашенков отметил уничтожение трех украинских самоходок Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:43 В стране и мире
В посольстве РФ назвали крайне опасным решение ФРГ поставить Киеву Leopard 2
14:35 В стране и мире
Кравцов сообщил, что в марте будет готов новый учебник истории с разделом о спецоперации
14:30 В стране и мире
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов
14:14 Спорт
Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
13:47 В стране и мире
Испанский пенсионер задержан за отправку взрывающихся писем в украинское посольство в Мадриде
Популярное
Песков заявил о правильном компьютерном оборудовании Путина
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.