В Минобороны России заявили о сбитом украинском истребителе Су-27 в небе ДНР

Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский самолет был сбит в районе города Славянск российской истребительной авиацией.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об уничтожении вражеского истребителя Су-27.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Проявили себя и российские средства ПВО. В районе Новодаровки в Запорожской области они сбили вражеский вертолет Ми-8. Кроме этого, зенитчики уничтожили четыре украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка в ДНР.

Еще зенитчики перехватили четыре украинсикх реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка в Запорожской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневое поражение было нанесено 79 артиллерийским подразделениям украинских боевиков, а также другим войскам противника в 124 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 377 самолетов, 204 вертолетов, 2 948 беспилотников, 402 ЗРК, 7 627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин РСЗО, 3 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 171 единицы специальной военной автотехники.

Также Конашенков отметил уничтожение трех украинских самоходок Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов