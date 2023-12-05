Польская оппозиция обещает отдать под трибунал главу Нацбанка страны

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Председатель польского Национального банка Адам Глапиньский может в скором времени попасть под трибунал. Соответствующее заявление сделала депутат польского сейма от оппозиционной «Гражданской коалиции» Барбара Новацкая в эфире телеканала Polsat.

Оппозиция обвиняет главу Нацбанка в неэффективной борьбе с инфляцией и косвенном нарушении Конституции Польши: в 2020 и 2021 годах банк занимался выкупом активов, в ходе которых нарушил запрет финансировать дефицит бюджета. По мнению Новацкой, решение отдать Глапиньского, являющегося активным сторонником партии «Право и справедливость», под трибунал будет принято в пределах нескольких недель или месяцев.

«Мы не собираемся заниматься политическими разборками. Мы уверены, что то, что делал председатель Глапиньский, он делал во вред Польше. Нас беспокоит, что этот банк был прямо на политических услугах у "Права и справедливости"», - сказала Барбара Новацкая.

Возможность отдать банкира под трибунал появилась у оппозиции после занятия большинства мест в Сейме Польши по результатам выборов в октябре этого года. За месяц до выборов лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск также обещал, что в случае победы оппозиционной коалиции на выборах к суду будут привлечены действующие президент и премьер Польши.