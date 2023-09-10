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Польская оппозиция пообещала суд президенту и премьеру при победе на выборах

Елизавета Кондрикова
07:00 10.09.2023
Оппозиция в Польше добавила в программу пункт о суде над президентом и другими чиновниками.
Польская оппозиция пообещала суд президенту и премьеру при победе на выборах
© Фото: Jaap Arriens, XinHua Global Look Press
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Польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» пригрозила привлечь к суду действующих президента страны Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других высокопоставленных чиновников в случае своей победы на выборах в октябре 2023 года. Об этом сказано в предвыборной программе коалиции.

«Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду, Матеуша Моравецкого, Яцека Сасина, Збигнева Зибро, Адама Глапинского, Мачея Свирского, Петра Глиньского», - сообщили в «Гражданской платформе».

В субботу 9 сентября коалиция представила свои предвыборные цели, в том числе список лиц, которых, по мнению оппозиции, необходимо привлечь к ответственности - это является первым пунктом в ее программе. Также оппозиция ставит перед собой задачу направить в «независимую и деполитизированную» прокуратуру заявления с требованием суда за коррупционные и другие скандалы для других польских государственных служащих.

Ранее в Польше назвали «странным» маневр над Варшавой турецкого самолета с россиянами на борту. Сообщается, что необычное движение самолета был обусловлен мощным грозовым фронтом, по подобному маршруту в тот день также двигались другие самолеты. Польская радиостанция, которая осветила этот опрос, не объяснила, в чем заключается странность.

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