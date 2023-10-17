Правящая партия Польши лишилась большинства по итогам выборов

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Правящая партия Польши «Право и справедливость» лишилась большинства в парламенте страны по результатам выборов после обработки 100% бюллетеней, что затруднит самостоятельное формирование партией правительства. Об этом сообщает «360» со ссылкой на Государственный избирком Польши.

«По совокупному результату три оппозиционные силы смогут получить большинство в сейме - нижней палате польского парламента. Кроме того, итог выборов позволяет этим партиям претендовать на формирование правительства», - говорится в публикации.

Уточняется, что правящая партия под руководством Ярослава Качиньского набрала 35,38% голосов, «Гражданская оппозиция» с Дональдом Туском во главе - 30,7%, объединение «Третий путь» - 14,4%.

Голосование в Польше завершилось вечером в воскресенье, 15 октября, по результатам выборов лидер оппозиции Дональд Туск заявил, что собирается объединиться с партией «Третий путь», с тем чтобы сформировать новое правительство страны.