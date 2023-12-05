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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Марина Крижановская
01:11 05.12.2023
Предполагается, что работа будет строиться на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, представленным в 2008 году на Конференции по разоружению.
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
© Фото: Simone Brandt imageBROKER.com Globallookpress
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Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН предложенная Россией резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе получила максимальную поддержку. Так, 127 государств-членов ООН высказались за резолюцию, 50 выступили против, шесть стран воздержались. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Вместе с Россией над резолюцией «Неразмещение первыми оружия в космосе» работали Белоруссия и Китай, а также Куба, КНДР и Египет.

В тексте документа имеется призыв к международному сообществу, в особенности к странам, обладающим космическим потенциалом, согласиться с идеей не размещать первыми оружие в космосе.

Также резолюция предлагает странам как можно скорее начать работу по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Предполагается, что работа будет строиться на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, представленным в 2008 году на Конференции по разоружению.

Годом ранее, 7 декабря, ГА ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Тогда ее поддержали 122 страны, против выступили 50 и четыре страны воздержались.

На следующий день, 8 декабря 2022 года, Генассамблея приняла предложенную Россией резолюцию «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Она предусматривает полноценное выполнение подписантами всех положений этих соглашений. Также в резолюции сказано о необходимости укреплять системы договоров в области контроля над вооружениями.

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