Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении первыми оружия в космосе

За резолюцию проголосовали 122 страны, против - 50, четыре страны воздержались.

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Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Как сообщает РИА Новости, за резолюцию проголосовали 122 страны, против - 50, четыре страны воздержались. В резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» содержится настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, рассмотреть возможность «выразить... приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».

Согласно тексту, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций настоятельно призывает к скорейшему началу субстантивной работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, внесенного Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на Конференции по разоружению в 2008 году.

Ранее Российская Федерация запрашивала заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок оружия Киеву. Заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине может состояться 9 декабря.