В резолюции сказано о необходимости укреплять системы договоров в области контроля над вооружениями.

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Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении и развитии договоров по контролю над вооружениями.

Резолюция, название которой «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» предусматривает полноценное выполнение всеми подписантами всех положений этих соглашений. Также в резолюции сказано о необходимости укреплять системы договоров в области контроля над вооружениями.

В принятой резолюции представлена просьба к Генеральному секретарю ООН помочь сохранить целостность этих договоров. Вместе с тем, авторы резолюции поощряют разработку другими участниками дополнительных шагов, способствующих заключению допсоглашений в этой области.

Ранее в российском МИДе назвали взвешенной позицию арабских стран по Украине. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что Россия ценит нейтралитет арабских стран по Украине.