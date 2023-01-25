В стране и мире Пушилин заявил, что освобождение Соледара позволило занять часть участков, с которых враг наносил удары Тимур Шерзад Как заявил Денис Пушилин, занятие Соледара позволяет уже сейчас перекрывать пути снабжения врага в Артемовске. © Фото: Пресс-служба главы ДНР Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Соледара помешало противнику наносить удары. «Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать и пути снабжения противника. Конечно же позволило где-то в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились очень серьезные ответные действия со стороны противника», - сказал Пушилин журналистам. Также Пушилин заявил о продвижении подразделений «Вагнера» и боях в кварталах Артемовска. Ранее жители Артемовска рассказали «Звезде», как отступающие украинские боевики расправлялись с мирными людьми. Экспертное мнение и аналитика