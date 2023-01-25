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Пушилин заявил, что освобождение Соледара позволило занять часть участков, с которых враг наносил удары

Тимур Шерзад
11:28 25.01.2023
Как заявил Денис Пушилин, занятие Соледара позволяет уже сейчас перекрывать пути снабжения врага в Артемовске.
Пушилин заявил, что освобождение Соледара позволило занять часть участков, с которых враг наносил удары
© Фото: Пресс-служба главы ДНР
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Соледара помешало противнику наносить удары. 

«Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать и пути снабжения противника. Конечно же позволило где-то в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились очень серьезные ответные действия со стороны противника», - сказал Пушилин журналистам. 

Также Пушилин заявил о продвижении подразделений «Вагнера» и боях в кварталах Артемовска. 

Ранее жители Артемовска рассказали «Звезде», как отступающие украинские боевики расправлялись с мирными людьми.

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