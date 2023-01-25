Пушилин заявил о продвижении подразделений «Вагнера» и боях в кварталах Артемовска
Подразделения «Вагнера» продвигаются в Артемовске, бои идут и на окраинах и в кварталах, которые недавно удерживались противником, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником», - сказал он.
Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик рассказал, что украинские боевики несут колоссальные потери в Артемовске. Бои идут уже в самом городе, ведутся минометные дуэли.
Штурмующим Артемовск бойцам при поддержке артиллерии удалось войти в него почти на километр. Жестокие схватки идут практически за каждый дом.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов