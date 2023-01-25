Армия Армия Армия

Пушилин заявил о продвижении подразделений «Вагнера» и боях в кварталах Артемовска

11:19 25.01.2023
Кварталы, где идут бои, совсем недавно удерживались противником, добавил врио главы ДНР.
Пушилин заявил о продвижении подразделений «Вагнера» и боях в кварталах Артемовска
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Подразделения «Вагнера» продвигаются в Артемовске, бои идут и на окраинах и в кварталах, которые недавно удерживались противником, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником», - сказал он.

Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик рассказал, что украинские боевики несут колоссальные потери в Артемовске. Бои идут уже в самом городе, ведутся минометные дуэли.

Штурмующим Артемовск бойцам при поддержке артиллерии удалось войти в него почти на километр. Жестокие схватки идут практически за каждый дом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:28 В стране и мире
Пушилин заявил, что освобождение Соледара позволило занять часть участков, с которых враг наносил удары
11:21 В стране и мире
У россиян возникли проблемы при входе в App Store
11:00 В стране и мире
ФСБ задержала в Крыму боевика из украинского нацбата
10:30 В стране и мире
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
10:28 В стране и мире
МИД РФ: США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение
Популярное
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.