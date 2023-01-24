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Хачанов обыграл Корду и вышел в полуфинал Australian Open

Максим Крюков
09:19 24.01.2023
Четвертьфинальная встреча с американцем Себастьяном Кордой завершилась досрочно в третьем сете при счете 3:0 в пользу россиянина.
Хачанов обыграл Корду и вышел в полуфинал Australian Open
© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий двадцатое место в рейтинге ATP, пробился в полуфинал Australian Open. Матч 1/4 финала против американца Себастьяна Корды был завершен досрочно в связи с отказом последнего продолжить встречу по медицинским показаниям.

Россиянин выиграл первые две партии со счетом 7:6 (7:5), 6:3. В третьем сете при счете 3:0 в пользу Хачанова спортсмен из США отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Таким образом, соперником Карена по 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии станет победитель пары Стефанос Циципас (Греция) - Иржи Легечка (Чехия).

Накануне российский теннисист Андрей Рублев, занимающий шестую строчку в рейтинге ATP, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв датчанина Холгера Руне (10-я ракетка мира). Оппонентам потребовалось пять сетов, чтобы выявить победителя. Поединок продлился 3 часа 38 минут и закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Рублев в 1/4 финала сразится с сербом Новаком Джоковичем.

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