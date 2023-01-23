Рублев пробился в 1/4 финала Australian Open, вырвав победу в 5-сетовом матче

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Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий шестую строчку в рейтинге ATP, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв датчанина Холгера Руне (10-я ракетка мира) в 5-сетовом матче. Поединок, продлившийся 3 часа 38 минут, проходил на центральном корте турнира, арене Рода Лэйвера, и закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

В решающем сете Рублев, уступая по геймам 2:5, сумел отыграть два матчбола. А на тай-брейке и вовсе проигрывал 0:5, однако вовремя включился и вырвал победу. В 1/4 финала Australian Open 25-летний россиянин встретится либо с 21-кратным победителем турниров Большого шлема (девять титулов были завоеваны в Мельбурне) сербом Новаком Джоковичем, либо с хозяином кортов Алексом де Минауром.

Завтра путевку в полуфинал разыграют россиянин Карен Хачанов и американец Себастьян Корда, который в третьем круге первенства обыграл в трех сетах Даниила Медведева.

Ранее Андрей Рублев в трех партиях одолел британца Даниэля Эванса. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут.