Разговор Лукашенко и Си Цзиньпина продлился в три раза дольше запланированного
В Пекине завершилась рабочая встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает БелТА, переговоры вышли за рамки регламента и продлились в три раза дольше запланированного.
«По завершении переговоров лидеры стран обменялись подарками, после чего продолжили общение за рабочим обедом», - передает корреспондент издания.
По данным СМИ, встреча лидеров двух стран прошла в дружеской обстановке, были затронуты насущные вопросы двустороннего сотрудничества и международных отношений в целом.
«Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Белорусии и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня», - приводит БелТА слова Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко накануне отправился в Китай с рабочим визитом, чтобы обсудить с Си Цзиньпином разные пласты международного сотрудничества двух стран.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на саммите АТЭС отметил курс КНР на улучшение жизни китайского народа, а не на то, «чтобы кого-то сместить».