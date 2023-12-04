В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разговор Лукашенко и Си Цзиньпина продлился в три раза дольше запланированного

Ирина Елагина
09:18 04.12.2023
В ходе визита в Пекин лидеры Китая и Белоруссии обсудили насущные вопросы взаимного сотрудничества.
Разговор Лукашенко и Си Цзиньпина продлился в три раза дольше запланированного
© Фото: Liu Bin, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

В Пекине завершилась рабочая встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает БелТА, переговоры вышли за рамки регламента и продлились в три раза дольше запланированного.

«По завершении переговоров лидеры стран обменялись подарками, после чего продолжили общение за рабочим обедом», - передает корреспондент издания.

По данным СМИ, встреча лидеров двух стран прошла в дружеской обстановке, были затронуты насущные вопросы двустороннего сотрудничества и международных отношений в целом.

«Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Белорусии и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня», - приводит БелТА слова Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко накануне отправился в Китай с рабочим визитом, чтобы обсудить с Си Цзиньпином разные пласты международного сотрудничества двух стран.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на саммите АТЭС отметил курс КНР на улучшение жизни китайского народа, а не на то, «чтобы кого-то сместить».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:25 В стране и мире
Видео
Сугробы после прошедшего снегопада в Москве побили семидесятилетний рекорд
08:33 В стране и мире
ВМС Китая отследили в своих территориальных водах военный корабль США
07:54 В стране и мире
Видео
Более 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада
07:19 В стране и мире
FT: Киев может лишиться 50 млрд евро от ЕС из-за кризиса в ФРГ
07:47 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры штурма освобожденного населенного пункта Артемовский
Популярное
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»
Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.