Разговор Лукашенко и Си Цзиньпина продлился в три раза дольше запланированного

В ходе визита в Пекин лидеры Китая и Белоруссии обсудили насущные вопросы взаимного сотрудничества.

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В Пекине завершилась рабочая встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает БелТА, переговоры вышли за рамки регламента и продлились в три раза дольше запланированного.

«По завершении переговоров лидеры стран обменялись подарками, после чего продолжили общение за рабочим обедом», - передает корреспондент издания.

По данным СМИ, встреча лидеров двух стран прошла в дружеской обстановке, были затронуты насущные вопросы двустороннего сотрудничества и международных отношений в целом.

«Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Белорусии и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня», - приводит БелТА слова Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко накануне отправился в Китай с рабочим визитом, чтобы обсудить с Си Цзиньпином разные пласты международного сотрудничества двух стран.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на саммите АТЭС отметил курс КНР на улучшение жизни китайского народа, а не на то, «чтобы кого-то сместить».