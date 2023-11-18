Си Цзиньпин на саммите АТЭС назвал цель развития Китая

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Главной целью развития Китая является улучшение жизни его народа. Об этом на полях саммита АТЭС заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что страна придерживается пути мирного развития.

«Основная цель развития в том, чтобы китайский народ начал жить хорошей жизнью, а не в том, чтобы кого-то сместить», - цитируют РИА Новости слова лидера КНР.

Напомним, ранее состоялась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Двусторонние переговоры провели в Сан-Франциско, где проходит саммит АТЭС.

В ходе встречи китайский руководитель дал понять американскому президенту, что хотел бы достичь стабилизации отношений между КНР и США.