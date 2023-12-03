Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился сегодня, 3 декабря, в КНР с рабочим визитом, он пробудет в Поднебесной до 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Уточняется, что 4 декабря в рамках своего визита белорусский лидер встретится с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином. На переговорах политики обсудят торгово-экономические и инвестиционные вопросы, а также проблемы международного сотрудничества.

«Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления», - говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте президента Белоруссии.

В Китай Лукашенко направится из Объединенных Арабских Эмиратов, куда он прибыл 29 ноября для участия во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН.