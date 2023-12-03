В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае

Елизавета Кондрикова
13:43 03.12.2023
Лидеры Белоруссии и КНР обсудят вопросы экономического и международного сотрудничества.
Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился  сегодня, 3 декабря, в КНР с рабочим визитом, он пробудет в Поднебесной до 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Уточняется, что 4 декабря в рамках своего визита белорусский лидер встретится с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином. На переговорах политики обсудят торгово-экономические и инвестиционные вопросы, а также проблемы международного сотрудничества.

«Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления», - говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте президента Белоруссии.

В Китай Лукашенко направится из Объединенных Арабских Эмиратов, куда он прибыл 29 ноября для участия во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:55 В стране и мире
Еще 133 россиянина и члены их семей были эвакуированы через КПП «Рафах»
12:39 В стране и мире
Видео
В Москве сгорело кафе рядом со станцией метро ВДНХ
12:04 В стране и мире
Видео
МВД Турции сообщило о задержании лидера российской ОПГ Амирова
11:27 В стране и мире
Кличко назвал правдой откровения Залужного о ситуации в украинской армии
09:36 В стране и мире
Аббас призвал МУС ускорить суд над израильскими «военными преступниками»
Популярное
Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 2 млн 209 тыс. человек
Собянин предложил москвичам выбрать имя для детеныша панды Диндин
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Американца Пола Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.