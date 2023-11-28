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FT: финансовая система Шольца «рухнула как карточный домик»

Владимир Рубанов
18:17 28.11.2023
Своим решением суд признал неконституционным существовавшую практику правительства по обходу «долгового тормоза», который был введен еще при Ангеле Меркель.
FT: финансовая система Шольца «рухнула как карточный домик»
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press
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Решение конституционного суда ФРГ поставило крест на всей финансовой системе, созданной при канцлере Олафе Шольце, пишет Financial Times. Один из высокопоставленных источников издания заявил, что она «рухнула как карточный домик».

Федеральный конституционный суд Германии обвинил исполнительные власти в неправомерном расходовании средств из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии COVID-19. Суд решил, что правительство не имело права направлять невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из этого фонда на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Своим решением суд признал неконституционной существовавшую практику правительства по обходу «долгового тормоза», который был введен еще при Ангеле Меркель. Эта закрепленная в конституции норма ограничивает новые долги государства на уровне в 0,35% от ВВП. Но власти тратили больше денег, в том числе привлекая внебюджетные фонды. И теперь правительству придется пересмотреть весь федеральный бюджет ФРГ.

Шольц предупредил граждан и бизнес о тяжелых последствиях и мерах экономии, которые придется утвердить на 2024 год. По его словам, Германии предстоит решить проблемы, «с которыми в такой концентрации и серьезности наша страна, вероятно, еще никогда не сталкивалась». Кроме того, он напомнил о «тяжелых и непредвиденных внешних потрясениях» - пандемии COVID-19 и украинском конфликте.

Правительство ФРГ 27 ноября утвердило проект дополнительного бюджета на 2023 год. Он даст возможность юридически легализовать кредиты на 44,8 млрд евро, которые уже потратили на удержание цен на энергоносители и поддержку пострадавших от наводнений. Чтобы принять этот дополнительный бюджет, правительство попросило парламент «задним числом» объявить чрезвычайную ситуацию в 2023 году. Это позволяет приостановить действие «долгового тормоза». При этом власти сослались на «конфликт на Украине и связанный с ним шок цен на энергоносители».

В ходе выступления канцлера в бундестаге депутаты высмеяли Шольца.

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