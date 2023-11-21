Bild: Германия выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере 1,3 млрд евро

В новый пакет военной помощи Украине войдут 20 тысяч снарядов, 60 дронов и не менее 25 радаров для борьбы с БПЛА.

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Германия выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус в ходе посещения Киева.

«Берлин намерен передать Киеву 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 60 разведывательных БПЛА различных типов и не менее 25 радаров для борьбы с БПЛА», - сообщает Интерфакс со ссылкой на Bild.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, в годовщину Майдана, глава МО ФРГ Писториус прибыл в Киев. Его визит носит неофициальный характер. Писториус обсуждал с Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Рустемом Умеровым поставки оружия, а также подготовку украинских боевиков для управления техникой НАТО.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Америка не собирается «бросать» Украину и будет дальше ее спонсировать.