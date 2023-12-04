PRCS: при ударе Израиля по сектору Газа ранены медики и пациент скорой

Две машины скорой помощи попали под обстрел со стороны Израиля в районе Фаллуджи.

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Двое медработников и пациент скорой помощи получили ранения в секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля. О пострадавших медиках сообщило общество Красного Полумесяца Палестины (PRCS).

«Два парамедика PRCS и сопровождаемый ими пациент были ранены в результате обстрела», - приводит RT информацию общественной организации.

В PRCS уточнили, что под обстрел попали две кареты скорой помощи. Инцидент произошел в районе Фаллуджи на севере сектора Газа.



Ранее сообщалось, что в результате обстрела индонезийской больницы в секторе Газа были ранены несколько пациентов и медработников.

По данным на 19 ноября, жертвами войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа стали свыше 13000 человек, в том числе 5500 дети, ранены свыше 31000 человек. Потери со стороны населения Израиля составляют порядка 1200 человек.