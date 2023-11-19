Число погибших гражданских лиц в Газе превысило 13 тысяч

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С начала военных действий в секторе Газа погибло более 13 000 человек, среди которых 5 500 детей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти анклава.

Армия обороны Израиля продолжает атаку по лагерям беженцам, школам и больницам в Газе. Эти здания используются мирными жителями в качестве убежищ. По мнению ЦАХАЛ, в данных учреждениях командование ХАМАС располагает свои штабы и хранит оружие.

Среди сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) уже 104 жертвы.

Достичь деэскалации палестино-израильского конфликта можно путем создания «суверенного и независимого» палестинского государства.

По словам российского лидера, Израиль начал вместо наказания террористов мстить «по принципу коллективной ответственности», в ходе чего страдают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, в том числе дети и женщины.