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Al Jazeera: ЦАХАЛ накрыл огнем артиллерии индонезийскую больницу в секторе Газа

Ирина Елагина
06:23 20.11.2023
По данным СМИ, в результате обстрела есть раненые среди пациентов и персонала больницы.
Al Jazeera: ЦАХАЛ накрыл огнем артиллерии индонезийскую больницу в секторе Газа
© Фото: IMAGO, Abdel kareem Hana apaima, Global Look Press
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Индонезийская больница в секторе Газа подверглась артиллерийскому удару Армии обороны Израиля. Об этом со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщил RT.

«Обстреливают любого, кто пытается покинуть территорию индонезийской больницы», - передают очевидцы с места событий.

По данным СМИ, в результате обстрела есть раненые среди пациентов и персонала больницы. По меньшей мере пострадал один медработник.

Напомним, что по данным на 19 ноября жертвами войны Израиля и ХАМАС стали свыше 13 тысяч жителей сектора Газа, в том числе порядка 5500 детей.

Армия обороны Израиля объясняет атаки на гражданские объекты - лагеря беженцев, жилые кварталы и больницы тем, что они используются командованием ХАМАС для расположения ракетных пусковых установок, складов оружия и иных военных целей.

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