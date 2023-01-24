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Военнослужащие ВВО отработали стрельбу из ПТУР «Фагот» в Бурятии

05:45 24.01.2023
На занятиях военнослужащие вели огонь из комплексов ПТУР по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На специализированном полигоне «Сосновый бор» Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия состоялись боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Фагот». На войсковом стрельбище, оснащенном современными имитационными средствами, военнослужащие-танкисты после завершения освоения курса по огневой подготовке и изучению основ стрельбы из крупнокалиберных танковых пулеметов, приступили к изучению основ и правил стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Фагот».

В ходе занятий, военнослужащие выполнили нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций и выполнению боевой стрельбы. На занятиях военнослужащие вели огонь из комплексов ПТУР по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

Стоит отметить, что условия выполнения упражнений постоянно усложнялись, в частности, сокращалось время появления целей, увеличивалось расстояния до них и скорость их движения.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские бойцы методично «выкуривают» украинских националистов из многоэтажек Артемовска. Для этого идеально подходят такие противотанковые ракетные комплексы, как «Фагот», «Метис» или «Корнет». С большой дистанции ракету можно послать прямо в форточку.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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