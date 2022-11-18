Обуздать «Фагот»: как мобилизованные готовятся к борьбе с танками

Бойцы выполняют нормативы по подготовке комплексов к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В ходе боевого слаживания мобилизованные военнослужащие в тыловом районе специальной военной операции проводят стрельбы из переносных противотанковых ракетных комплексов. Они в ходе занятий совершенствуют навыки работы с ПТРК «Фагот», предназначенными для поражения бронетехники и огневых точек противника.

Военнослужащие выполняют нормативы по подготовке переносных противотанковых ракетных комплексов к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы. На занятиях ведут огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника на дистанциях от 500 метров до нескольких километров.

Срок обучения работе с комплексом составляет две недели. За это время накапливается большой опыт применения «Фагота».

«Мобилизованные показывают себя очень положительно. Настроены защищать свою Родину», - отмечают инструкторы.

Ранее «Звезда» показывала, как резервисты готовятся к встрече с бронетехникой в Приамурье. Личный состав выполнил «стрельбу» по смотровым приборам и метание гранат в наиболее уязвимые части гусеничной техники.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов