Армия Армия Армия

Обуздать «Фагот»: как мобилизованные готовятся к борьбе с танками

07:10 18.11.2022
Бойцы выполняют нормативы по подготовке комплексов к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В ходе боевого слаживания мобилизованные военнослужащие в тыловом районе специальной военной операции проводят стрельбы из переносных противотанковых ракетных комплексов. Они в ходе занятий совершенствуют навыки работы с ПТРК «Фагот», предназначенными для поражения бронетехники и огневых точек противника.

Военнослужащие выполняют нормативы по подготовке переносных противотанковых ракетных комплексов к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы. На занятиях ведут огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника на дистанциях от 500 метров до нескольких километров.

Срок обучения работе с комплексом составляет две недели. За это время накапливается большой опыт применения «Фагота».

«Мобилизованные показывают себя очень положительно. Настроены защищать свою Родину», - отмечают инструкторы.

Ранее «Звезда» показывала, как резервисты готовятся к встрече с бронетехникой в Приамурье. Личный состав выполнил «стрельбу» по смотровым приборам и метание гранат в наиболее уязвимые части гусеничной техники. 

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:30 В стране и мире
Видео
При пожаре в Башкортостане погибла многодетная семья
07:01 Спорт
Видео
Недоумение и шок: как в России восприняли решение об отстранении паралимпийцев
06:33 Армия
Видео
Накрыть огненным «одеялом»: кадры боевого применения РСЗО «Град» в Запорожской области
06:20 Армия
Видео
Тактика против HIMARS: командир расчета «Тюльпана» рассказал, как противостоит вражеской артиллерии
01:44 В стране и мире
Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США, критикуя политику помощи Киеву
Популярное
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.