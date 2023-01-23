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Российский боец рассказал о тактике «выкуривания» боевиков в Артемовске с помощью ПТРК

Игорь Лапик
07:37 23.01.2023
Бойцы российских формирований отработали навыки стрельбы настолько, что могут послать кумулятивно-осколочный снаряд не только в лоб, а еще и в обход многоэтажек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские бойцы методично «выкуривают» украинских националистов из многоэтажек Артемовска. Противотанковые ракетные комплексы, такие как «Фагот», «Метис» или «Корнет», идеально подходят для этого. С больших расстояний ракету можно послать прямо в форточку.

«Мы быстро навелись, зарядили и ударили по цели. Ударили точно в установку. Залетело в здание и попало прямо в установку ПТУРа. Там был "Корнет", более модифицированный, чем наш. Весь расчет был уничтожен», - рассказал в беседе со «Звездой» один из бойцов штурмового отряда.

Бойцы российских формирований отработали навыки стрельбы настолько, что могут послать кумулятивно-осколочный снаряд не только в лоб, а еще и в обход здания. И радикалы уже не могут укрыться за многоэтажкой.

Ранее «Звезда» показала кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска. За каждую улицу и каждый дом бойцы сражаются несколько дней, противника приходится буквально «выковыривать» из укрепленных позиций. Несмотря на поставки вооружения со стороны стран Запада и участие в боях иностранных наемников, тиски вокруг Артемовска постепенно сжимаются. Со взятием Клещеевки на южном фланге, город уже фактически взят в полноценное полукольцо.

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