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ЦПВС: боевики в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих

Семен Лавров
23:04 24.01.2023
Согласно заявлению генерал-майора Егорова, террористы готовят провокации, чтобы сорвать режим прекращения огня между Россией и Турцией.
ЦПВС: боевики в Идлибе готовят диверсии против российских военнослужащих
© Фото: mfa_russia, Twitter.com, Globallookpress
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Боевики готовят диверсии против российских военнослужащих и правительственной армии Сирии в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

«Поступила информация о подготовке террористическими формированиями, действующими на территории Идлибской зоны деэскалации, серии диверсий и атак на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики и российских военнослужащих», - сказал он на брифинге.

По данным офицера, целью данной провокации является нарушение режима прекращения огня между Россией и Турцией.

В настоящий момент террористы концентрируют силы в районе населенных пунктов Эз-Зиара, Кафринджа и Каркур, откуда планируют нанести удар по позициям правительственной армии, чтобы вызывать ответный огонь.

«Впоследствии боевики намерены распространить в социальных сетях видеозаписи, свидетельствующие о якобы разрушениях гражданской инфраструктуры, для обвинения вооруженных сил России и Сирии в нанесении неизбирательных ударов по территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям», - предупредил Егоров.

Ранее ЦПВС оказал благотворительную помощь сиротскому дому «Кафалат Аль Туфула» в Алеппо. Ему были переданы 400 продовольственных наборов, состоящих из муки, круп, масла, чая и сахара. А на этой неделе совместными усилиями российских и сирийских военнослужащих был восстановлен аэродром «Джейрах» на севере республики, пострадавший в ходе боевых действий.

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