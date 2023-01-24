Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром «Джейрах»

Совместное базирование авиации ВКС РФ и ВВС Сирии на восстановленном аэродроме «Джейрах» позволит прикрыть Госграницу и обеспечить безопасность жителей в северных и северо-восточных районах Сирии.

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Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части Сирии. Это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Арабской республики. В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий группировки войск (сил) ВС РФ в Сирии Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны САР корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие России и Сирии, а также почетные гости.

Для собравшихся организовали демонстрацию боевых возможностей самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Сирии. Подразделения специального назначения сирийской армии совершили десантирование штурмовым и парашютным способом из вертолетов и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника. Кроме того, сирийские десантники выполнили прыжки с российскими парашютными системами «Арбалет-2» с флагами Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, видов и родов войск двух стран.

На аэродроме восстановили светотехническое оборудование и элементы летного поля, что позволяет принимать все типы самолетов армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, наличие которых обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в дневное и ночное время.

Восстановлено более девяти километров фортификационных сооружений, организована наземная охрана и оборона аэродрома. Развернуты средства ПВО от российской группировки войск и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Сирии.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов