Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром «Джейрах»
Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части Сирии. Это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Арабской республики. В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий группировки войск (сил) ВС РФ в Сирии Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны САР корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие России и Сирии, а также почетные гости.
Для собравшихся организовали демонстрацию боевых возможностей самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Сирии. Подразделения специального назначения сирийской армии совершили десантирование штурмовым и парашютным способом из вертолетов и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника. Кроме того, сирийские десантники выполнили прыжки с российскими парашютными системами «Арбалет-2» с флагами Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, видов и родов войск двух стран.
На аэродроме восстановили светотехническое оборудование и элементы летного поля, что позволяет принимать все типы самолетов армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, наличие которых обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в дневное и ночное время.
Восстановлено более девяти километров фортификационных сооружений, организована наземная охрана и оборона аэродрома. Развернуты средства ПВО от российской группировки войск и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Сирии.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов