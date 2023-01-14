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Российские военные оказали благотворительную помощь сиротскому дому в Алеппо

Сергей Лебедев
13:23 14.01.2023
Ему передали 400 продовольственных наборов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике оказали благотворительную помощь воспитанницам сиротского дома «Кафалат Аль Туфула» в городе Алеппо. Ему передали 400 продовольственных наборов, которые включают в себя муку, крупы, подсолнечное масло, чай и сахар.

Кроме того, от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова каждой воспитаннице вручили сладкий подарок в виде набора сладостей. Конфеты также получили и воспитатели, работающие в сиротском доме.

«Общий объем переданной помощи составил более 4 тонн. С середины лета прошлого года нами было принято решение о попечительстве сиротского дома «Кафалат Аль Туфула». Хотя и до этого мы не однократно оказывали здешним воспитанницам гуманитарную помощь. Всего здесь проживает 54 девушки, все полные сироты», - рассказал журналистам начальник отдела ЦПВС в городе Алеппо полковник Сергей Есюнин.

В свою очередь директор сиротского дома Омар Сулейман поблагодарил российских военных.

«Благодарим и передаем огромное спасибо нашим русским друзьям за помощь, которую постоянно оказывают не только нашему сиротскому дому, но и всему сирийскому народу», - сказал он.

Напомним, недавно российские военные отремонтировали в сирийской Пальмире школу. Детям подарили канцелярские принадлежности, сладости и пожелали успешной учебы.

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