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Экс-сотрудник администрации Рейгана заявил, что Запад превращается в руины

Семен Лавров
21:40 24.01.2023
По мнению Пола Робертса, армия США деморализована пропагандой толерантности.
Экс-сотрудник администрации Рейгана заявил, что Запад превращается в руины
© Фото: Michael Candelori, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Армия США находится в упадке, а России - наращивает свою военную мощь. Об этом заявил Пол Крейг Робертс, который был сотрудником Белого дома во времена президентства Рональда Рейгана.

«Русские и китайцы крепнут, а в это время Запад превращается в руины», - написал он на своем сайте.

По мнению Робертса, кризисное состояние американской армии связано с пропагандой толерантности, которая является частью внутренней политики властей США. Из-за нее в обществе сформировалось представление о своей стране как о расистской и эксплутаторской, а это сильно подрывает боевой дух военных.

Тем временем, как пишет экс-сотрудник Белого дома, Соединенные Штаты находятся в небывалой близости к столкновению с Россией, которая обладает значительными производственными и экономическими мощностями. Однако у проблем Америки есть и положительные стороны.

«Крах западного господства может спасти нас от ядерного Армагеддона», - заключил Робертс.

Ранее телеканал Sky News Arabia опубликовал информацию, согласно которой президент США Джо Байден готов поставить Киеву десять танков Abrams, чтобы повлиять на решение Германии об отправке на Украину танков Leopard. После этого, немецкое издание Spiegel написало, что Олаф Шольц также согласился передать данные бронемашины Зеленскому. Однако официальные подтверждения данных сведений до сих пор отсутствуют.

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