Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ

Главе государства показали макет бункера, из которого в СССР смотрели на испытания первой отечественной атомной бомбы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали ядерный взрыв в ходе его посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Главе государства показали макет бункера, из которого в СССР смотрели на испытания первой отечественной атомной бомбы. Кроме того на экране был проигран взрыв, за которым российский лидер наблюдал через щель в стене.

Напомним, президент России сегодня впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Глава государства также традиционно вытянул открытки с детскими желаниями в рамках благотворительной акции «Елка желаний».